舊金山擬立新法 防屋主藉詞要收屋自住逼遷租客（視頻）

By

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山有屋主以家人要搬入為藉口而逼遷租戶,為了防止屋主濫這用個理由非法逼遷,舊金山市議員Mark Farrell動議改革。

舊金山過去4年有8,000戶居民被逼遷,當中有近1,500戶居民是因為屋主為了讓本身或家人搬進出租的房子,而逼遷租戶。

這個稱為“owner move-in eviction”,灣區電視台KNTV就去年對100個遭逼遷的租戶所 做的調查發現,有多達4分之1的逼遷單位在逼遷文件中列明,會搬進的業主家人並沒有搬入,屋主反而是以更高的租金,把單位租給新的租戶。

為了要取締這類非法逼遷的事件,市議員Mark Farrell提案,要屋主以家人遷入為理由而向租客逼遷時,宣誓必須按照現有法例辦理,並要屋主在逼遷後的3個月內向租管局證明自己或家人確實已經遷入該單位。

可以顯示的文件包括水電費、車輛註冊、住屋保險、選民註冊或駕照,之後每一年證明一次,為時3年。

這提案目前交由市議會委員會審查通過後,才交給市議會表決。

