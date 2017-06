舊金山通過法案 監管房東以自住理由逼遷租客（視頻）

By

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山市議會週二傍晚通過法案,加強監管房東以自住理由而逼遷租客。

在舊金山現有的法例下,房東可以用自住理由合法逼遷租客,這個理由英文簡稱為OMI,意思就是房東搬進。

市議員Aaron Peskin指出,有大約25%的房東這樣做,在租客搬走之後,房東非但沒有搬進去,還將這些單位以更高租金出租。

舊金山市議員Mark Farrell說:”逼遷通知等如判人死刑,特別對年長租戶,我認為屋主有權搬進自購的房子,但要以自住理由逼遷,房東也必須嚴格遵守法律。”

為了取締這類非法逼遷,有兩組市議員提案,要房東通報們或房東家人搬進這些單位,為期至少3年。

但是市議員Peskin也認為,法例應該更嚴厲,包括要房東向市府報告有關補償租客,令租客自願搬遷的數據,但是Peskin這項更加嚴厲的監管條文,並沒有獲得接受。

市議會最終一致通過另一項加強監管房東以自住理由逼遷的法案,規定房東必須在90天之內通知市府,新法例也允許第三方機構,如租客權益等非牟利組織,控告涉嫌違法的房東,把租戶起訴期限由目前的一年延長到3年。

