舊金山通過法案 監管房東以自住理由逼遷租客（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】
舊金山市議會週二傍晚通過法案，加強監管房東以自住理由而逼遷租客。
在舊金山現有的法例下，房東可以用自住理由合法逼遷租客，這個理由英文簡稱為OMI，意思就是房東搬進。
市議員Aaron Peskin指出，有大約25%的房東這樣做，在租客搬走之後，房東非但沒有搬進去，還將這些單位以更高租金出租。
舊金山市議員Mark Farrell說：”逼遷通知等如判人死刑，特別對年長租戶，我認為屋主有權搬進自購的房子，但要以自住理由逼遷，房東也必須嚴格遵守法律。”
為了取締這類非法逼遷，有兩組市議員提案，要房東通報們或房東家人搬進這些單位，為期至少3年。
但是市議員Peskin也認為，法例應該更嚴厲，包括要房東向市府報告有關補償租客，令租客自願搬遷的數據，但是Peskin這項更加嚴厲的監管條文，並沒有獲得接受。
市議會最終一致通過另一項加強監管房東以自住理由逼遷的法案，規定房東必須在90天之內通知市府，新法例也允許第三方機構，如租客權益等非牟利組織，控告涉嫌違法的房東，把租戶起訴期限由目前的一年延長到3年。
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