舊金山全在家支援計劃 補助中等收入人士家庭護理（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山推出一個全新的在家支援計劃,為一班中等收入,需要家庭護理服務的長者及傷殘人士提供補助。

有長者及傷殘人士關注組織指,舊金山有超過14,000個中等收入,不符合MediCal補助,但需要家居服務的長者及傷殘人士,因此他們往往需要自掏腰包,聘請家居護理員。

但是由於費用高昂,這班有需要人士常常都無法得到最適切的照顧。

長者及傷殘人士行動組Jessica Lehman說:”費用一直是很多人最掙扎的地方,可能我們要放棄一些需要的服務,需要的服務時數,即是要放棄洗澡,比實際需要洗少幾次衣服,甚或減少外出,最後可能要住在醫院或者療養院。”

因此市府投入400萬,與非牟利機構合作,推出試驗計劃,為這班長者及傷殘人士在聘請家居護工時提供補貼,計劃預計能協助175至250人。

合資格申請人必須要是年滿18歲的舊金山居民,不符合其他如IHSS家居護理等資助計劃,亦至少需要兩項日常生活的協助,年收入不多於約8萬元,資產不超過4萬元,而申請人願意支付一部分的家庭護理費用,並須參加計劃的評估。

前舊金山市參事馬兆光(Eric Mar)說:”我們認為這個計劃是一個好開始,但我們需要固定的撥款,因為這種服務是跨世代,這是長者及傷殘人士的公義,同時亦是低薪工人的權益。”

馬兆光指,做護工的一般是賺最低工資的新移民,他們大多沒有醫保,亦沒有其他福利,因此資助長者及傷殘人士,亦等於確保這班護工有穩定的收入。

