舊金山華裔業主被指住屋單位分割出租被起訴（視頻）

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【KTSF 歐志洲報導】

舊金山一對華裔業主，因為將物業分割為多個房間出租遭到起訴，而必須將部分房間拆除，週四在一個公聽會中，有租戶發言反對拆除這些房間。

舊金山灣景區Revere街的一棟房子，裡頭的3個房間被分割成7個單位，市府律師Dennis Herrera起訴業主夫婦Judy Wu和Trent Zhu，把12物業分割成49個不符合市府安全標準的住房，租給人住。

當中有3分之2的租客是退伍軍人，租客分別獲得聯邦Section 8及退伍軍人家園計劃的住屋補助，業主每月得到超過8萬元的租金。

業主目前要把8間房子中的單位拆除，需先獲得城市規劃委員會的許可，委員會因此舉行公聽。

其中一棟房子的鄰居反對屋主這樣分割出租。

鄰居夏太太說：”很多人出入，我們也擔心會有火警，衛生情況，外面的垃圾堆得很多。”

鄰居邵月明亦說：”這裡的租客人多，衛生又不好，也有人在外面打架、吵架，停車位也不夠，希望屋主體諒我們這些鄰居。”

但是也有租戶週四出席公聽會，反對業主拆除，他們當中包括一些退伍軍人和前無家可歸人士，如62歲的Kirby Lewis，曾參與越戰，在還沒有搬進出租單位之前，露宿街頭。

Lewis說：”我當時無家可歸，悲慘狀況接近3年。

舊金山房屋權益委員會項目主任Tommi Mecca說：”單位若有問題或有危險，拆除是可以理解，但是我們不認為這些單位是這樣，租戶應可以留下。”

城市規劃委員會週四沒有對拆除單位事項做決定，市議員Malia Cohen週四向記者表示，不支持業主的行為。

城市規劃委員會將在10月5日再次就這問題舉行公聽。

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