舊金山華裔業主被指住屋單位分割出租被起訴（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山一對華裔業主,因為將物業分割為多個房間出租遭到起訴,而必須將部分房間拆除,週四在一個公聽會中,有租戶發言反對拆除這些房間。

舊金山灣景區Revere街的一棟房子,裡頭的3個房間被分割成7個單位,市府律師Dennis Herrera起訴業主夫婦Judy Wu和Trent Zhu,把12物業分割成49個不符合市府安全標準的住房,租給人住。

當中有3分之2的租客是退伍軍人,租客分別獲得聯邦Section 8及退伍軍人家園計劃的住屋補助,業主每月得到超過8萬元的租金。

業主目前要把8間房子中的單位拆除,需先獲得城市規劃委員會的許可,委員會因此舉行公聽。

其中一棟房子的鄰居反對屋主這樣分割出租。

鄰居夏太太說:”很多人出入,我們也擔心會有火警,衛生情況,外面的垃圾堆得很多。”

鄰居邵月明亦說:”這裡的租客人多,衛生又不好,也有人在外面打架、吵架,停車位也不夠,希望屋主體諒我們這些鄰居。”

但是也有租戶週四出席公聽會,反對業主拆除,他們當中包括一些退伍軍人和前無家可歸人士,如62歲的Kirby Lewis,曾參與越戰,在還沒有搬進出租單位之前,露宿街頭。

Lewis說:”我當時無家可歸,悲慘狀況接近3年。

舊金山房屋權益委員會項目主任Tommi Mecca說:”單位若有問題或有危險,拆除是可以理解,但是我們不認為這些單位是這樣,租戶應可以留下。”

城市規劃委員會週四沒有對拆除單位事項做決定,市議員Malia Cohen週四向記者表示,不支持業主的行為。

城市規劃委員會將在10月5日再次就這問題舉行公聽。

