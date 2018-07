華裔業主把舊金山獨立屋改建學生宿舍 改建案遭市府否決（視頻）

By

舊金山一名華裔業主,過去幾年涉嫌非法將自己一間位於Merced Heights區的獨立屋改建成學生宿舍,劏出12個單位,租給多名大學生使用,他之後向市府提出申請批准他的改建方案,不過遭到否決。

位於Monticello街278號的獨立屋有三層高,地點接近舊金山州立大學,該屋的華裔業主Andy Chen未經市府批准下,增建了6間睡房,並出租給多名大學生入住,他向市府規劃委員會提出申請,希望可以批准他的改建方案。

市參事郭嫻(Malia Cohen)週四都有出席規劃委員會會議,發言批評Chen先斬後奏的做法不恰當,又擔心他的改建方案會導致重演兩年前,奧克蘭市(屋崙)Ghost Ship貨倉大火,燒死36人的悲劇。

有鄰居都有發言指,Chen的物業對社區造成負面影響,包括缺乏車位和製造嘈音等,規劃委員會最後一致否決Chen的方案。

Chen曾經在2013年獲批准在他的獨立屋加建第3層,一共有6間房和4個洗手間,但在2014年,樓宇檢查局發現他在未經批准下,將該獨立屋劏成12間房間和6個洗手間,之後在2015年被人揭發,違例當作學生宿舍出租。

他之後對違例改建向當局支付了3萬元,並空置了所有房間。

