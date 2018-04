舊金山兩歹徒潛入高尚區住宅 持槍打劫華裔婦（視頻）

By

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山一個高尚住宅區上週二發生入屋搶劫案,兩名賊人光天化日下進入住宅用手槍指嚇一名華裔女事主,然後搶走財物。

案發現場是Lakeside區Junipero Serra大道700號地段一棟住宅,距離Stonestown購物商場不遠,是高尚住宅區。

警方資料顯示,上週二下午4點左右,兩個非洲裔男人進入住宅,其中一個匪徒用手槍指嚇40多歲的華裔女事主,然後在屋裡面搜掠財物。

警方表示,匪徒搶走現金、珠寶首飾、平板電腦、手機、手錶、錢包和手袋。

女事主不願意上鏡頭,可是對本台記者透露,案發時她獨自在家,兩個賊人從住宅後面進入屋裡面,女事主沒有受傷,可是極度驚嚇。

一名年長的鄰居對記者表示,在這裡住了幾十年,從未聽聞過入屋搶劫的事,案發後許多警員到場調查。

兩名賊人仍然在逃。

