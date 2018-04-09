舊金山兩歹徒潛入高尚區住宅 持槍打劫華裔婦（視頻）

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【KTSF 黃恩光報導】

舊金山一個高尚住宅區上週二發生入屋搶劫案，兩名賊人光天化日下進入住宅用手槍指嚇一名華裔女事主，然後搶走財物。

案發現場是Lakeside區Junipero Serra大道700號地段一棟住宅，距離Stonestown購物商場不遠，是高尚住宅區。

警方資料顯示，上週二下午4點左右，兩個非洲裔男人進入住宅，其中一個匪徒用手槍指嚇40多歲的華裔女事主，然後在屋裡面搜掠財物。

警方表示，匪徒搶走現金、珠寶首飾、平板電腦、手機、手錶、錢包和手袋。

女事主不願意上鏡頭，可是對本台記者透露，案發時她獨自在家，兩個賊人從住宅後面進入屋裡面，女事主沒有受傷，可是極度驚嚇。

一名年長的鄰居對記者表示，在這裡住了幾十年，從未聽聞過入屋搶劫的事，案發後許多警員到場調查。

兩名賊人仍然在逃。

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