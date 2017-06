勞工團體集會提醒工人舊金山加最低工資（視頻）

By

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山的最低工資7月1起增加至每小時14元,有團體週二集會,提醒市內的打工仔要知道自己的權利。

華人進步會聯同多個關注工人權益的組織,週二在舊金山市中心舉行集會,並派人派發傳單,提醒打工仔注意自己的權利。

華人進步會高級社區聯絡員林德樂(Joyce Lam)說:”今日我們在人來人往的市中心位置,提醒大家,提醒一些正在上班的打工仔,特別在很多零售店工作賺最低工資的工人,提醒他們注意自己的權益。”

舊金山的最低工資7月1日起,由現時的每小時13元上升到14元,3年前舊金山選民通過逐步提高市內的最低工資。

賺取最低工資的工人,7月起,他們每個月會多賺百多元,有工人表示,市內生活成本與工資一起上漲,因此提升最低工資,他們並沒有真正多賺多少錢。

華人進步會表示,的確有不少商戶老闆反映,指出工資升,令營運成本上升。

不過進步會指出,多年來有很多僱主跟足法律辦事,一樣能夠維持生意。

在明年的7月1日起,舊金山的最低工資會上升至每小時15元,而到了2022年,加州的最低工資亦會攀升至15元。

