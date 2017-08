By

【KTSF】

兩名男子週二凌晨在舊金山Mission區緩跑時,被人襲擊兼槍擊,幸沒有受傷,涉案男子仍然在逃。

兩名23歲男事主於凌晨2時左右,在Mission街附近的22街緩跑,在跑近3名男疑犯時,其中一名疑犯無緣無故向其中一名男事主揮拳。

兩名男事主見狀立即跑離現場,疑犯再掏出手槍向二人開槍,之後乘坐車輛,與另外兩名疑犯逃離現場。

兩名男事主在事故中沒有受傷,當局尚未拘捕任何人。

