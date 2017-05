By

【KTSF 吳倩妤報導】

正在找工作或是想跳槽的朋友要注意了,舊金山週三將會有一場大型的招聘活動。

這場大型的招聘活動將會有超過40間公司參與,當中包括有零售業、健保業、酒店、行政、運輸等行業,時間是17號早上10時至中午1時,地點在1500 Mission Street,有興趣的朋友要先上網登記,網址是:www.sfgoodwill.org/may-2017-job-fair。

由於申請者可以即場面試,所以大家一定要帶上履歷,而且要穿的合適。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。