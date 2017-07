舊金山珠寶店命案結案陳詞 死者家屬傷心落淚（視頻）

By

【KTSF 陳嘉琪報導】

3年多前,舊金山一間珠寶行發生造成兩死一傷的兇殺案,控辯雙方週三宣讀結案陳詞,死者及被告的家屬都有到場,坐滿了法庭。

被告Barry White被控謀殺珠寶店兩名華裔女職員趙瑞錦及楊麗坤,以及企圖謀殺店主及6名警員等16項控罪。

控方表示,案情非常直接及明顯,有錄影記錄White行兇,亦有多名證人目擊White向警員開槍,無疑他是案中的兇手。

控方在庭上再次播出兩名職員遇害經過,被告先開槍,再用刀割喉,趙瑞錦及楊麗坤的家屬隨即忍不住痛哭,其中一名家屬更突然大叫一聲,哭著衝出法庭。

趙麗錦表妹趙麗莎說:”很無助,這個人實在太恐怖,想到他如何殺表姐時,心很痛,為什麼有人這樣做呢?這樣無血性呢?”

控方指,被告在珠寶店買了一條金鍊,但收貨時發現金鍊只重80克,比預期的100克少,這是犯案的動機。

被告行兇前,帶著手槍及刀進入珠寶行,槍亦已上彈,而且他汽車的後座亦藏有一把AK-47類型的槍,足以證明被告有預謀犯案。

控方指,下星期三是兩名死者逝世4週年,懇請陪審團還二人公道,判被告全部罪名成立。

趙瑞錦哥哥說:”判決是應該判最高刑罰,是那個人的所作所為,就要付出代價,但對我妹妹不會有公道,除非被告死了,我妹妹回來。”

辯方發言時強調,被告的確做了暴力行為,但一切沿於他19歲時後腦中槍,令他精神有問題,這次事件是因為精神問題令他想不開所致。

因此辯方希望陪審團仔細閱讀證物,然後判被告一級謀殺罪不成立。

