舊金山珠寶店命案結案陳詞 死者家屬傷心落淚（視頻）

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【KTSF 陳嘉琪報導】

3年多前，舊金山一間珠寶行發生造成兩死一傷的兇殺案，控辯雙方週三宣讀結案陳詞，死者及被告的家屬都有到場，坐滿了法庭。

被告Barry White被控謀殺珠寶店兩名華裔女職員趙瑞錦及楊麗坤，以及企圖謀殺店主及6名警員等16項控罪。

控方表示，案情非常直接及明顯，有錄影記錄White行兇，亦有多名證人目擊White向警員開槍，無疑他是案中的兇手。

控方在庭上再次播出兩名職員遇害經過，被告先開槍，再用刀割喉，趙瑞錦及楊麗坤的家屬隨即忍不住痛哭，其中一名家屬更突然大叫一聲，哭著衝出法庭。

趙麗錦表妹趙麗莎說：”很無助，這個人實在太恐怖，想到他如何殺表姐時，心很痛，為什麼有人這樣做呢？這樣無血性呢？”

控方指，被告在珠寶店買了一條金鍊，但收貨時發現金鍊只重80克，比預期的100克少，這是犯案的動機。

被告行兇前，帶著手槍及刀進入珠寶行，槍亦已上彈，而且他汽車的後座亦藏有一把AK-47類型的槍，足以證明被告有預謀犯案。

控方指，下星期三是兩名死者逝世4週年，懇請陪審團還二人公道，判被告全部罪名成立。

趙瑞錦哥哥說：”判決是應該判最高刑罰，是那個人的所作所為，就要付出代價，但對我妹妹不會有公道，除非被告死了，我妹妹回來。”

辯方發言時強調，被告的確做了暴力行為，但一切沿於他19歲時後腦中槍，令他精神有問題，這次事件是因為精神問題令他想不開所致。

因此辯方希望陪審團仔細閱讀證物，然後判被告一級謀殺罪不成立。

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