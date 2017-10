舊金山雷家五屍命案開審 被告陸太平涉殺人滅跡（視頻）

By

【KTSF 梁秋玉報導】

舊金山5年前發生的一起雷家五屍命案,案中唯一被告越華裔男子陸太平(Binh Thai Luc)被控5項謀殺罪,舊金山高等法院從本週起審理該案。

案發在2012年3月,現場是舊金山市立大學對面的Howth街16號一棟住宅,雷家五口死亡,死者包括65歲雷華舜、62歲妻子許婉儀、37歲二女兒雷映雪、32歲小兒子雷元驥和30歲兒媳朱家慧。

3月23日早上大約7點45分,雷家大女兒Nicloe Lei和她12歲的女兒到訪該住宅時,發現家人被殺並報警。

案發兩天後,警方在San Mateo市一間汽車旅館將陸太平逮捕,他被控5項謀殺罪,因無法負擔2,500萬元保釋金,一直被關押。

根據舊金山紀事報報導,該案檢控官Eric Fleming在庭上稱 ,有證據顯示案發前一晚,雷元驥原本與友人在外面宵夜,期間接到太太電話,稱陸太平有事找他,雷元驥隨即回家。

檢控官認為陸太平先殺害雷家四口,然後就等雷元驥回家再將其殺害。

檢控官還指出,警方在兇案現場發現漂白水、肥皂、油漆等疑似毀滅犯案證據的痕跡,並在一個清潔劑的塑膠瓶,發現陸太平的指紋。

警方之後又在陸太平位於Hayes Valley的住宅,發現沾有18處血跡的牛仔褲,經鑒定證實,部份血跡屬於受害母子。

另外,警方也在被告的汽車內發現受害人的血跡及DNA,而警方逮捕陸太平時,發現他身上有大約7,000元現金。

不過檢控官並沒有明確指出陸太平的殺人動機,只稱雷元驥的姐姐Nicole發現屍體時,聽到一名目擊證人說現金都被拿走了,不過Nicole之後否認曾這樣說,儘管警方與Nicole的對話錄音有這段記錄。

代表陸太平的公辯律師Mark Goldrosen則反駁指,雖然兇案發生時陸太平有在場,但他並不是主謀,主謀仍然逍遙法外。

Goldrosen還指出,被告與雷元驥關係不錯,偶爾還會幫雷元驥做事,而且被告也有一份薪水不錯的水暖工工作,沒有動機和證據顯示陸太平是謀財害命。

辯護律師還批評警方,案發後並沒有跟進線民提供的線索,調查雷元驥夫婦涉嫌捲入賭博或大麻生意而欠債一事,而聯邦調查人員也曾提供線索,表示該案可能與華埠幫派有關。

