舊金山市長李孟賢週三宣布,他所提出的兩年財政預算中,有3,740萬元將用於營養服務,當中包括向專門為長者、殘障人士和有需要家庭派送食物上門的服務,提供1,920萬撥款。

李孟賢說:”糧食就和房屋健保同樣,是這國家隊基本需要,但我們國家太無恥,在這樣有需要的時候,竟然犧牲糧食,容身之所和健保,來讓部分人得益,但其實這需要沒有減少,相反是繼續增加,原因包括經濟不平等,住屋的費用和人口勞動力老化。”

除了撥款給上門送餐服務外,市長的預算還支持其他營養項目,例如是社區中心的膳食計劃和上門送家居雜貨。

在上一個財政年度,長者和成人服務局的糧食計劃,透過社區膳食服務送餐超過100萬份,上門送餐更接近200萬份,市府在這些計劃的撥款,在過去7年總共提高了109%。

