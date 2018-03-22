舊金山市參事動議簡化姻親單位合法程序（視頻）

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【KTSF 歐志洲報導】

為了鼓勵更多屋主將姻親單位合法化，舊金山市參事湯凱蒂（Katy Tang）動議將程序簡化，並也同時簡化住宅單位的擴建程序。

自從舊金山兩年前推行姻親單位合法化以來，就只有23個單位完成整個合法化程序，目前還有上百個單位有待完成程序，日落區市參事湯凱蒂表示，非法的姻親單位有逾千個。

湯凱蒂說：”目前有關計劃有一些問題，令一般的屋主搞不清系統，也不明白如何將現有姻親單位合法化。”

湯凱蒂因此提出議案簡化過程，這包括屋主、工程師在姻親單位合法化申請程序中跟市府單位舉行首次資訊會議，所有有關的市府部門人員，如規劃部、消防部門和樓宇檢查局的人員都應該一起出席，讓屋主不必多次跟不同部門的官員交涉。

而在增建姻親單位程序中，一些現有的規定，例如種樹和提供腳踏車停車位置，這些都可以豁免。

在提案下，這些新註冊的姻親單位要是租出去的話，也將受到相關的租金管制。

提案也建議，屋主如果只想擴充住所，例如在後院擴建，讓親人居住，將可以不需要申請有條件使用許可（conditional use），不必經過像要通知鄰居等冗長的程序。

湯凱蒂的提案目前交由市府相關委員會審核。

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