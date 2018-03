舊金山市參事動議簡化姻親單位合法程序（視頻）

By

【KTSF 歐志洲報導】

為了鼓勵更多屋主將姻親單位合法化,舊金山市參事湯凱蒂(Katy Tang)動議將程序簡化,並也同時簡化住宅單位的擴建程序。

自從舊金山兩年前推行姻親單位合法化以來,就只有23個單位完成整個合法化程序,目前還有上百個單位有待完成程序,日落區市參事湯凱蒂表示,非法的姻親單位有逾千個。

湯凱蒂說:”目前有關計劃有一些問題,令一般的屋主搞不清系統,也不明白如何將現有姻親單位合法化。”

湯凱蒂因此提出議案簡化過程,這包括屋主、工程師在姻親單位合法化申請程序中跟市府單位舉行首次資訊會議,所有有關的市府部門人員,如規劃部、消防部門和樓宇檢查局的人員都應該一起出席,讓屋主不必多次跟不同部門的官員交涉。

而在增建姻親單位程序中,一些現有的規定,例如種樹和提供腳踏車停車位置,這些都可以豁免。

在提案下,這些新註冊的姻親單位要是租出去的話,也將受到相關的租金管制。

提案也建議,屋主如果只想擴充住所,例如在後院擴建,讓親人居住,將可以不需要申請有條件使用許可(conditional use),不必經過像要通知鄰居等冗長的程序。

湯凱蒂的提案目前交由市府相關委員會審核。

