舊金山市長布里德(London Breed)發布行政指令,要求市府部門加快審批加建姻親單位的申請。

舊金山市府目前積壓了900份要求加建姻親單位的申請,布里德要求市府部門在6個月內處理所有積壓個案,而市民提出新的申請後,市府必須在4個月內回應。

另外,布里德又要求政府部門就申請程序提供清晰的指引。

2014年,舊金山立法准許在Castro區興建新的姻親單位,這計劃後來擴展至全市,如果加建姻親單位的物業,本身受租管限制的話,新的姻親單位也受租管。

如果市民想查詢有關姻親單位的計劃,可瀏覽舊金山樓宇檢查局的網站,網址:www.sfdbi.org。

