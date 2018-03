By

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山Candlestick蠟燭台角附近一個新區,週末發生入屋搶劫案,賊人用槍指嚇一名華裔女事主,搶走現金。

遇劫的住宅位於Pelican Cove Terrace 200號地段,警方表示,上週六下午3時多,3名非洲裔男人進入住宅,其中一個賊人用手槍指著女事主,要求她交出財物。

女事主服從,交出一些現金,賊人得手後逃走。

