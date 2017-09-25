舊金山賊匪潛入屋打劫 華裔婆婆獨自在家報警求助（視頻）

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【KTSF 郭柟報導】

舊金山灣景區附近週四早上發生入屋搶劫案，事主是一名華裔婆婆，她當時獨自在屋內，避開劫匪報警。

事發在週四早上10時許，地點在Holyoke街200號路段一幢民宅內。

事主伍婆婆表示，當時在屋後面的露台晾衫，突然聽到一聲巨響，之後探頭觀察客廳，發現家人的房間開了燈，之後見3個男人在屋內搜掠。

伍婆婆於是馬上逃回露台躲起來報警，但是警方到來之前，4名劫匪已經逃走，伍婆婆事後表示，驚到整天睡不著。

屋內的鐵閘和木門都被撬壞，廚房、睡房、車房都被賊人搜掠過，抽屜和雪櫃等都抄過。

她的家人伍太當時在聖荷西上班，她表示賊人搶走價值大約4,000元的現金和財物，不過沒有搶珠寶和電腦，又表示聽說賊人駕駛黑色汽車逃走，汽車沒有車牌，她們考慮安裝閉路電視鏡頭。

警方表示，案中劫匪是4名非洲裔男子，其中3人入屋，第4人在車內等候。

伍太的鄰居表示，早幾年都曾被搶劫過，又指這區近幾年才開始多劫匪，以前有警察巡邏，現在沒有，入夜見過有可疑人士在附近公園聚集。

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