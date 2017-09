舊金山賊匪潛入屋打劫 華裔婆婆獨自在家報警求助（視頻）

By

【KTSF 郭柟報導】

舊金山灣景區附近週四早上發生入屋搶劫案,事主是一名華裔婆婆,她當時獨自在屋內,避開劫匪報警。

事發在週四早上10時許,地點在Holyoke街200號路段一幢民宅內。

事主伍婆婆表示,當時在屋後面的露台晾衫,突然聽到一聲巨響,之後探頭觀察客廳,發現家人的房間開了燈,之後見3個男人在屋內搜掠。

伍婆婆於是馬上逃回露台躲起來報警,但是警方到來之前,4名劫匪已經逃走,伍婆婆事後表示,驚到整天睡不著。

屋內的鐵閘和木門都被撬壞,廚房、睡房、車房都被賊人搜掠過,抽屜和雪櫃等都抄過。

她的家人伍太當時在聖荷西上班,她表示賊人搶走價值大約4,000元的現金和財物,不過沒有搶珠寶和電腦,又表示聽說賊人駕駛黑色汽車逃走,汽車沒有車牌,她們考慮安裝閉路電視鏡頭。

警方表示,案中劫匪是4名非洲裔男子,其中3人入屋,第4人在車內等候。

伍太的鄰居表示,早幾年都曾被搶劫過,又指這區近幾年才開始多劫匪,以前有警察巡邏,現在沒有,入夜見過有可疑人士在附近公園聚集。

