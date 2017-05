舊金山灣景區入屋劫案 警匪駁火一人被捕

By

舊金山灣景區週日晚發生入屋劫案,警員抵達現場後,一度與疑犯駁火,其中一名涉案疑犯被捕。

事發於晚上11時左右,現場為Quesada大街2100號路段一幢住屋。

警員到場後,立即封鎖附近路段,正當警員準備進入住屋調查時,數名疑犯正從後門步出。

警方稱,至少有一名疑犯向警員開槍,其中一名警員開槍還擊,疑犯這時跳過圍欄逃走,警員立即奔跑追捕。

其中一名疑犯被警方拘捕,其他人繼續逃走,在追捕期間,警方一度要求附近居民留守室內,最後搶匪成功逃脫,警方至清晨4時45分容許居民外出。

事件中無人受傷,案件仍在調查中。

任何人如能對案件提供消息,請聯絡舊金山警方,電話: (415) 575-4444,或傳短訊往:TIP411 and write,內文註明”SFPD”英文縮寫。

