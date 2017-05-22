舊金山灣景區入屋劫案 警匪駁火一人被捕

By

【KTSF】

舊金山灣景區週日晚發生入屋劫案，警員抵達現場後，一度與疑犯駁火，其中一名涉案疑犯被捕。

事發於晚上11時左右，現場為Quesada大街2100號路段一幢住屋。

警員到場後，立即封鎖附近路段，正當警員準備進入住屋調查時，數名疑犯正從後門步出。

警方稱，至少有一名疑犯向警員開槍，其中一名警員開槍還擊，疑犯這時跳過圍欄逃走，警員立即奔跑追捕。

其中一名疑犯被警方拘捕，其他人繼續逃走，在追捕期間，警方一度要求附近居民留守室內，最後搶匪成功逃脫，警方至清晨4時45分容許居民外出。

事件中無人受傷，案件仍在調查中。

任何人如能對案件提供消息，請聯絡舊金山警方，電話： (415) 575-4444，或傳短訊往：TIP411 and write，內文註明”SFPD”英文縮寫。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有，不得轉載。