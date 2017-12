舊金山Lowell高中生發起衣物捐贈行動助露宿者（視頻）

By

【KTSF 郭柟報導】

舊金山Lowell高中一名華裔學生,在節日假期發起了一個具意義的衣物捐贈行動。

17歲的Eugene Liu在4日前於社交網站Instagram發帖文,聲稱該帖獲得幾多個讚好,他就會捐贈自己親手設計的T恤,派發給有需要的人,以及送給Tenderloin區一間非盈利援助機構St. Anthony’s Foundation。

Liu說:”衣服食物和水都是必需品,我們是衣服品牌,因此趁聖誕贈衣給有需要的人。”

截止聖誕節正日,帖文一共得獲得96個讚好,因此他就派發了96件T恤,他週一走到市中心Market街,將T恤派發給一些無家可歸者,這件T恤除了為有需要的人送暖之外,亦都別具另一個意義,就是拯救馴鹿。

Liu說:”馴鹿是高危的動物物種,牠的兩款亞種已經絕種,另外一物種數量也在下降,所以屬於高危,有時很可笑,馴鹿作為我們文化的一大部份,卻將面臨絕種,所以我想傳達一個訊息,提高關注性,以及展示有時我們很無知。”

Liu除了設計這件T恤之外,他在兩年前與一名同學創立了衣服品牌Global Awareness Clothing,他所設計的其他T恤,主題一樣是為提高關注一些社會和環境的問題,現在他要獨力撐起所有工作,有時更難以兼顧學業,不過他都表示值得。

Liu說:”我親手設計、製造、做網站、宣傳、售賣、捐贈,我爸曾說我在浪費時間和金錢,他們不很支持我,我覺得的確很難做,時間很緊湊,不過絕對值得。”

想了解更多Liu的作品,可以登入Instagram,搜尋Global Awareness Clothing。

