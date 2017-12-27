舊金山Lowell高中生發起衣物捐贈行動助露宿者（視頻）

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【KTSF 郭柟報導】

舊金山Lowell高中一名華裔學生，在節日假期發起了一個具意義的衣物捐贈行動。

17歲的Eugene Liu在4日前於社交網站Instagram發帖文，聲稱該帖獲得幾多個讚好，他就會捐贈自己親手設計的T恤，派發給有需要的人，以及送給Tenderloin區一間非盈利援助機構St. Anthony’s Foundation。

Liu說：”衣服食物和水都是必需品，我們是衣服品牌，因此趁聖誕贈衣給有需要的人。”

截止聖誕節正日，帖文一共得獲得96個讚好，因此他就派發了96件T恤，他週一走到市中心Market街，將T恤派發給一些無家可歸者，這件T恤除了為有需要的人送暖之外，亦都別具另一個意義，就是拯救馴鹿。

Liu說：”馴鹿是高危的動物物種，牠的兩款亞種已經絕種，另外一物種數量也在下降，所以屬於高危，有時很可笑，馴鹿作為我們文化的一大部份，卻將面臨絕種，所以我想傳達一個訊息，提高關注性，以及展示有時我們很無知。”

Liu除了設計這件T恤之外，他在兩年前與一名同學創立了衣服品牌Global Awareness Clothing，他所設計的其他T恤，主題一樣是為提高關注一些社會和環境的問題，現在他要獨力撐起所有工作，有時更難以兼顧學業，不過他都表示值得。

Liu說：”我親手設計、製造、做網站、宣傳、售賣、捐贈，我爸曾說我在浪費時間和金錢，他們不很支持我，我覺得的確很難做，時間很緊湊，不過絕對值得。”

想了解更多Liu的作品，可以登入Instagram，搜尋Global Awareness Clothing。

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