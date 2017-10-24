娛樂用大麻明年實施 舊金山華裔社區促市府加強監管（視頻）

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【KTSF 陳嘉琪報導】

娛樂用大麻將於明年元旦實施，舊金山的相關法例仍然未落實，市內一班華裔社區代表就著法例，週二向市府提出多項建議，要求市府收緊對大麻的監管。

舊金山日落區Noriega街及Irving街，先後有人申請開大麻藥店，令當地不少華裔居民聯合反對，最後在上訴公聽會中成功阻止藥店在Noriega街開業。

而Irving街的藥店，居民正積極收集簽名，申辦公聽會。

中西醫學博士鍾鴻基醫生說：”在我們做醫生的立場上，我們考慮的是民眾的健康，子孫後代的健康，我覺得大麻，特別是娛樂用合法化，是美國歷史上一個荒唐，禍國殃民，貽害子孫的一個國法，當然大麻有一定的藥性，我們不否認這一點，如果是必須要用的話，必須要在嚴密的監管下使用。”

有見及此，一班華裔居民認為，雖然娛樂用大麻的合法化已經成為事實，而市府亦積極提出新的大麻法例，但亦希望在新法例當中，加入華裔社區的意見。

平等公義協會主席李少敏（Frank Lee）說：”明年年初，所有事已塵埃落定，到時大家是否仍然可以安居樂業，還是說商店要結業，民眾要搬走，這兩個月是非常關鍵時刻。”

居民指出，暫定的大麻法例規定，學校1,000呎的範圍內不能開大麻店，但當中的學校並不包括學前班，因此建議將學前班納入受保護範圍。

居民第二項要求是全面禁止大麻店在汽車及公車上賣廣告。

第三項就是在日落區開大麻店，必須要考慮居民的意見。

在暫定的新法例中，將放寬大麻店可開設的地區，例如以往不可以開店的華埠，只要獲得居民的同意亦都可以開，因此華埠街坊會主席李兆祥亦首次就大麻店的問題表態，他建議市府應為市內大麻店設定一個上限，不應該無限量的開設。

華埠街坊會主席李兆祥（Pius Lee）說：”在目前的環境，有很多學校圍著華埠，希望（大麻店）進駐的機會比較少，如果有人提出申請，我相信大家會聯合反對。”

居民現就著以上的建議收集簽名，而李兆祥亦表示，會向市長李孟賢反映居民的意見。

市長新聞辦公室回應指，知道居民非常關注市內大麻店的開設及立法，特別是涉及治安及保護青少年的問題，市長已經要求規劃部門重新檢視學校範圍1,000呎以內，不准開大麻店的條例，市府亦正研究就大麻店的數目設上限。

在法例正式落實前，市府表示會繼續聆聽市民的意見。

舊金山大麻藥店的申請陸續有來，本週四規劃委員會又會就訪谷區Leland街5號大麻藥店的申請進行表決。

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