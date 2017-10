娛樂用大麻明年實施 舊金山華裔社區促市府加強監管（視頻）

By

【KTSF 陳嘉琪報導】

娛樂用大麻將於明年元旦實施,舊金山的相關法例仍然未落實,市內一班華裔社區代表就著法例,週二向市府提出多項建議,要求市府收緊對大麻的監管。

舊金山日落區Noriega街及Irving街,先後有人申請開大麻藥店,令當地不少華裔居民聯合反對,最後在上訴公聽會中成功阻止藥店在Noriega街開業。

而Irving街的藥店,居民正積極收集簽名,申辦公聽會。

中西醫學博士鍾鴻基醫生說:”在我們做醫生的立場上,我們考慮的是民眾的健康,子孫後代的健康,我覺得大麻,特別是娛樂用合法化,是美國歷史上一個荒唐,禍國殃民,貽害子孫的一個國法,當然大麻有一定的藥性,我們不否認這一點,如果是必須要用的話,必須要在嚴密的監管下使用。”

有見及此,一班華裔居民認為,雖然娛樂用大麻的合法化已經成為事實,而市府亦積極提出新的大麻法例,但亦希望在新法例當中,加入華裔社區的意見。

平等公義協會主席李少敏(Frank Lee)說:”明年年初,所有事已塵埃落定,到時大家是否仍然可以安居樂業,還是說商店要結業,民眾要搬走,這兩個月是非常關鍵時刻。”

居民指出,暫定的大麻法例規定,學校1,000呎的範圍內不能開大麻店,但當中的學校並不包括學前班,因此建議將學前班納入受保護範圍。

居民第二項要求是全面禁止大麻店在汽車及公車上賣廣告。

第三項就是在日落區開大麻店,必須要考慮居民的意見。

在暫定的新法例中,將放寬大麻店可開設的地區,例如以往不可以開店的華埠,只要獲得居民的同意亦都可以開,因此華埠街坊會主席李兆祥亦首次就大麻店的問題表態,他建議市府應為市內大麻店設定一個上限,不應該無限量的開設。

華埠街坊會主席李兆祥(Pius Lee)說:”在目前的環境,有很多學校圍著華埠,希望(大麻店)進駐的機會比較少,如果有人提出申請,我相信大家會聯合反對。”

居民現就著以上的建議收集簽名,而李兆祥亦表示,會向市長李孟賢反映居民的意見。

市長新聞辦公室回應指,知道居民非常關注市內大麻店的開設及立法,特別是涉及治安及保護青少年的問題,市長已經要求規劃部門重新檢視學校範圍1,000呎以內,不准開大麻店的條例,市府亦正研究就大麻店的數目設上限。

在法例正式落實前,市府表示會繼續聆聽市民的意見。

舊金山大麻藥店的申請陸續有來,本週四規劃委員會又會就訪谷區Leland街5號大麻藥店的申請進行表決。

