舊金山市參事收大麻商政治捐獻 居民質疑或影響表決（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山圍繞著大麻的爭議繼續發酵,有華裔居民指出,根據市府資料顯示,多名市參事在過去一年中,接收過大麻商的政治捐獻,質疑市參事在大麻議題的表決上,會否因捐獻而偏向支持大麻商。

一班希望市府收緊娛樂用大麻法例的華裔居民表示,他們用了幾日的時間,綜合市府道德委員會網站上,各市參事所收到的政治捐獻,總共有超過15萬元來自大麻商,其中對市參事London Breed及Mark Farrell的捐獻最多,各超過5萬元。

三藩市社區資源中心發言人杜麗莎說:”第一,London Breed,她收到53,248.96元,還有Mark Farrell,他收到$52,500的大麻捐款。”

居民代表指,他們知道這些政治獻金是合法的,但不論居民如何反對,如何表達意見,市參事都聽不到他們的聲音,加上他們又在網站上找到這些由大麻商捐出的獻金,很難不令人聯想到,兩者之間可能有利益輸送。

居民亦指,提出這些資料,並不是指出市參事有錯,只是想讓他們有解釋的機會。

居民代表王運(Wendy Wong)說:”每一次的投票,市參事幫大麻商,無論我們參加多少次的會議,寫了多少封信,不同的階層,不同的組織去講,他們仍然無聽到我們的話,無論我們有1,000人,對方50人,這些(投票)動力從哪裏來?難道我們的投票是無作用?所以我們有聯想這些錢是否(投票)動力。”

居民其後到訪11名市參事的辦公室,逐一送上由他們收集所得的捐獻資料,並要求一個答覆,當中只有Mark Farrell的代表有即時答覆,指出無論獻金由誰人捐出,絕對不會影響Farrell投票的決定。

Mark Farrell立法助理Jess Montejano說:”每一個決定,無論是上訴案還是法例,我們要理據來決定,究竟一個上訴案應該否決還是被接納,這就是Farrell如何去表決,由他上任至今從未改變。”

金貞妍亦透過助手回應指,她一直有聆聽居民的意見,如果政治獻金有影響她,相信她不會堅持爭取將大麻店與學校之間維持在1,000呎的距離。

另外,本台亦聯絡過被指收取最多獻金的London Breed,以及其他的市參事,他們暫未就事件作出回應。

在週二的市參議會上,將會對娛樂用大麻法進行二讀,而Irving 街大麻藥店的上訴公聽會,亦會於週二舉行。

另外,週一亦有華裔居民去到選務處,遞交啟動罷免市長李孟賢的申請,居民表示,如果李孟賢最後無行使否決權,簽署落實娛樂用大麻法,他們隨即會在街頭收集罷免程序所需的4萬個簽名,這將會是下一步行動。

