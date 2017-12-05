舊金山市參事收大麻商政治捐獻 居民質疑或影響表決（視頻）

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【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山圍繞著大麻的爭議繼續發酵，有華裔居民指出，根據市府資料顯示，多名市參事在過去一年中，接收過大麻商的政治捐獻，質疑市參事在大麻議題的表決上，會否因捐獻而偏向支持大麻商。

一班希望市府收緊娛樂用大麻法例的華裔居民表示，他們用了幾日的時間，綜合市府道德委員會網站上，各市參事所收到的政治捐獻，總共有超過15萬元來自大麻商，其中對市參事London Breed及Mark Farrell的捐獻最多，各超過5萬元。

三藩市社區資源中心發言人杜麗莎說：”第一，London Breed，她收到53,248.96元，還有Mark Farrell，他收到$52,500的大麻捐款。”

居民代表指，他們知道這些政治獻金是合法的，但不論居民如何反對，如何表達意見，市參事都聽不到他們的聲音，加上他們又在網站上找到這些由大麻商捐出的獻金，很難不令人聯想到，兩者之間可能有利益輸送。

居民亦指，提出這些資料，並不是指出市參事有錯，只是想讓他們有解釋的機會。

居民代表王運（Wendy Wong）說：”每一次的投票，市參事幫大麻商，無論我們參加多少次的會議，寫了多少封信，不同的階層，不同的組織去講，他們仍然無聽到我們的話，無論我們有1,000人，對方50人，這些（投票）動力從哪裏來？難道我們的投票是無作用？所以我們有聯想這些錢是否（投票）動力。”

居民其後到訪11名市參事的辦公室，逐一送上由他們收集所得的捐獻資料，並要求一個答覆，當中只有Mark Farrell的代表有即時答覆，指出無論獻金由誰人捐出，絕對不會影響Farrell投票的決定。

Mark Farrell立法助理Jess Montejano說：”每一個決定，無論是上訴案還是法例，我們要理據來決定，究竟一個上訴案應該否決還是被接納，這就是Farrell如何去表決，由他上任至今從未改變。”

金貞妍亦透過助手回應指，她一直有聆聽居民的意見，如果政治獻金有影響她，相信她不會堅持爭取將大麻店與學校之間維持在1,000呎的距離。

另外，本台亦聯絡過被指收取最多獻金的London Breed，以及其他的市參事，他們暫未就事件作出回應。

在週二的市參議會上，將會對娛樂用大麻法進行二讀，而Irving 街大麻藥店的上訴公聽會，亦會於週二舉行。

另外，週一亦有華裔居民去到選務處，遞交啟動罷免市長李孟賢的申請，居民表示，如果李孟賢最後無行使否決權，簽署落實娛樂用大麻法，他們隨即會在街頭收集罷免程序所需的4萬個簽名，這將會是下一步行動。

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