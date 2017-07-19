Noriega街獲准開大麻藥店 反對團體公布上訴對策（視頻）

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【KTSF 陳嘉琪報導】

針對舊金山規劃委員會 批准在日落區開設大麻藥店，有反對團體宣布上訴策略。

上星期四經過了多個小時馬拉松式的公聽會後，舊金山規劃委員會最終以5比1批准在日落區Noriega街開大麻藥店 ，下一步將交由市參議會審議。

太平洋法律中心主席李少敏說：”其實我們這次是有破紀錄的1,000人去公聽會，對方只有50人，是一面倒反對，沒有理由說是大比數落敗，這個結果令很多人很憤慨，實在是我們民主制度的一個污點。”

日落區社區領袖杜麗莎亦說：”如果你開一間酒吧，都要得到我們社區人士的贊成，但是這次我們700多人，寫了7,000多張意見書都硬要開，是否歧視我們，是否藐視我們的聲音。”

一些日落區居民認為，官員在公聽會上完全忽略華人的意見，他們於是聯同反對開大麻藥店的團體，針對委員會的裁決，而決定向市參議會上訴。

日落區居民陳女士說：”我們這班住在這裏的居民，有我們的意願，如果我們覺得不需要，他們就要聽我們講，這就是公聽會的目的，你辦了公聽會，但又不聽我們講，就不是真正的公聽會，是假民意。”

上訴的方法是反對開大麻店的一方要在Noriega街2505號，即是計劃中的大麻店地址方圓300英尺範圍裏，收集到當中兩成以上物業業主簽名反對，才有資格申訴，簽名表格可在路德會聖靈堂以及舊金山華人浸信會索取。

反對的團體希望在8月7日前收集到足夠的簽名，再在8月14日交到市參議會上訴。

團體指如果最後未能禁止在日落區開大麻店，不排除會在聯邦法院控告舊金山市府。

至於日落區大麻店的申請人就堅持，日落區缺少大麻藥店，令區內很多有需要的居民得不到應有的照顧。

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