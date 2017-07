Noriega街獲准開大麻藥店 反對團體公布上訴對策（視頻）

By

【KTSF 陳嘉琪報導】

針對舊金山規劃委員會 批准在日落區開設大麻藥店,有反對團體宣布上訴策略。

上星期四經過了多個小時馬拉松式的公聽會後,舊金山規劃委員會最終以5比1批准在日落區Noriega街開大麻藥店 ,下一步將交由市參議會審議。

太平洋法律中心主席李少敏說:”其實我們這次是有破紀錄的1,000人去公聽會,對方只有50人,是一面倒反對,沒有理由說是大比數落敗,這個結果令很多人很憤慨,實在是我們民主制度的一個污點。”

日落區社區領袖杜麗莎亦說:”如果你開一間酒吧,都要得到我們社區人士的贊成,但是這次我們700多人,寫了7,000多張意見書都硬要開,是否歧視我們,是否藐視我們的聲音。”

一些日落區居民認為,官員在公聽會上完全忽略華人的意見,他們於是聯同反對開大麻藥店的團體,針對委員會的裁決,而決定向市參議會上訴。

日落區居民陳女士說:”我們這班住在這裏的居民,有我們的意願,如果我們覺得不需要,他們就要聽我們講,這就是公聽會的目的,你辦了公聽會,但又不聽我們講,就不是真正的公聽會,是假民意。”

上訴的方法是反對開大麻店的一方要在Noriega街2505號,即是計劃中的大麻店地址方圓300英尺範圍裏,收集到當中兩成以上物業業主簽名反對,才有資格申訴,簽名表格可在路德會聖靈堂以及舊金山華人浸信會索取。

反對的團體希望在8月7日前收集到足夠的簽名,再在8月14日交到市參議會上訴。

團體指如果最後未能禁止在日落區開大麻店,不排除會在聯邦法院控告舊金山市府。

至於日落區大麻店的申請人就堅持,日落區缺少大麻藥店,令區內很多有需要的居民得不到應有的照顧。

