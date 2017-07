By

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山華埠光天化日下出現單車黨搶劫案,警方表示,上週五下午3點半左右,在Stockton街777號建民中心外面,大約8名騎單車的非洲裔歹徒在街上搶走一名女事主的手機。

在建民中心裡面的新橋服務中心對本台表示,女事主到中心找工作,在街上打電話給雇主時被搶劫。

當時成群單車黨停在馬路邊,其中一人下車搶走女事主的手機,之後單車黨向金融區方向逃走。

女事主沒有受傷,可是十分驚慌。

新橋服務中心以及附近商戶表示,最近單車黨在華埠出沒,而搶劫行人就是第一次。

