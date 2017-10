By

【KTSF 陶璟樂報導】

週二凌晨,舊金山列治文區一間超市的店員遭刺傷,目前情況嚴重。

警方表示,於週二凌晨12點半接報,到達位於第7大街與Cabrillo街交界附近的一間超市。

警方指,該名30幾歲的店員試圖阻止一名偷竊商品的賊人離開,雙方發生爭執,隨後疑犯的狗開始襲擊店員。

疑犯據報從後刺傷店員,其他店員出來幫忙時,疑犯據報更嘗試襲擊他們,隨後他逃離現場。

疑犯已經被警方拘捕,而該名受傷店員被送院治療,據報目前傷勢嚴重。

