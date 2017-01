By

舊金山繼Vanness大街正在進行道路改善工程後,列治文區的Geary大道亦有相同ㄧ個總值3億元的改造計劃。

列治文區Geary大道的改造計劃(BRT),規劃及集資的部分由縣交通局負責,而市交通局將會負責施工。

計劃主要是在馬路上劃分一條專門讓巴士行駛的線路,並塗上紅色油漆提醒駕駛者。

縣交通局指,每日乘搭38號巴士來往Geary大道的乘客超過5萬人次,是全國最繁忙的巴士線路之一,而工程完工後不計等候時間,估計每一程巴士由頭站至尾站,可以節省15至20分鐘的時間,每天的客量亦可能增加5千人次。

在該計劃下,每一條行人過路線亦會拓寬,縮短行人過馬路的距離,保障行人的安全。

