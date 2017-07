By

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山日落區一個油站被發展商收購,即將用來興建新的房屋項目。

這塊即將發展的土地位於日落區Lawton與42街交界,現址是一個76油站。

根據舊金山觀察家報的報導,項目的建築師上月遞交的設計圖顯示,土地可能會採納舊金山剛通過的Home SF計劃,即是容許發展商興建高一些的大廈,來換取項目裏更高的可負擔房屋比例。

暫定的計劃是興建一座4層樓高的多用途大廈,包括18個住宅單位,14個三房單位,3個一房單位,1個兩房單位。

建築師指,當中可負擔房屋的數量、房屋的價格及大廈高度仍需時商討。

