【KTSF 陳令楠報導】

舊金山工務局局長建議從7月1號起,增加垃圾處理費14%。

一般使用32加侖裝垃圾桶、回收及廚餘桶的家庭,每個月的垃圾處理費將會增加4.85元。

垃圾處理公司Recology在去年10月提出,因應人工上漲及增加新項目,以協助舊金山達成零垃圾的目標,要求提高垃圾處理費16%。

工務局長考慮後,決定建議加價14%。

