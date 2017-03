By

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山市長辦公室宣布聯同市議會成員、商業團體社區組織及舊金山宗教界理事會,設立一個撥款計劃,提供資源給予非牟利組織服務移民。

這項目名為’移民維護基金’(Immigration Defense Fund),將會撥款給社區組織提供移民權益服務,包括派出法律代表出席有關驅逐無證客出境的聽證會、協助入籍及申請政治庇護 、為單獨的未成年少年提供法律輔導等服務 。

市府將為這項基金多投入150萬,和之前宣布的380萬,總共有530萬。

