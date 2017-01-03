舊金山華埠團體為低收入推免費報稅服務（視頻）

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【KTSF 陳嘉琪報導】

踏入新的ㄧ年，意味著又要報稅，哪裡可以免費報稅呢？

位於舊金山華埠建民中心的新僑服務中心，一如往年將會為市內的低收入人士免費報稅。

新僑表示，1月3日將會開始接受報稅的預約登記，預約時只需要提供報稅人及其家人的姓名及聯絡電話。

而這個月21日，新僑將正式為市民報稅，每逢星期六上午9時至下午3時半，直至4月15日為止。

合資格者在2016年度家庭總收入最高為54,000元，國內外都沒有房地產買賣，同時亦不能有租金收入，如果有股票或其他投資收入，就要在預約時說明。

新僑指出，這項免費服務已經舉辦了44年，由多名註冊的稅務師及國稅局認可的義工負責。

而去年就為2600個家庭提供了免費的報稅服務，大約爭取了250萬元的退稅。

同時，新僑亦正招募報稅期間為市民填寫稅表的義工，有興趣人士可以親臨電郵或者致電新僑中心，電話：(415) 421-2111，內線686。

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