舊金山華埠團體為低收入推免費報稅服務（視頻）

By

【KTSF 陳嘉琪報導】

踏入新的ㄧ年,意味著又要報稅,哪裡可以免費報稅呢?

位於舊金山華埠建民中心的新僑服務中心,一如往年將會為市內的低收入人士免費報稅。

新僑表示,1月3日將會開始接受報稅的預約登記,預約時只需要提供報稅人及其家人的姓名及聯絡電話。

而這個月21日,新僑將正式為市民報稅,每逢星期六上午9時至下午3時半,直至4月15日為止。

合資格者在2016年度家庭總收入最高為54,000元,國內外都沒有房地產買賣,同時亦不能有租金收入,如果有股票或其他投資收入,就要在預約時說明。

新僑指出,這項免費服務已經舉辦了44年,由多名註冊的稅務師及國稅局認可的義工負責。

而去年就為2600個家庭提供了免費的報稅服務,大約爭取了250萬元的退稅。

同時,新僑亦正招募報稅期間為市民填寫稅表的義工,有興趣人士可以親臨電郵或者致電新僑中心,電話:(415) 421-2111,內線686。

(Copyright 2016 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。