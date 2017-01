舊金山市議會通過推免費市立大學 最後撥款待市長落實（視頻）

By

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山市議會週二再次表決通過撥款900萬給舊金山市立大學,為舊金山居民提供免費市立大學課程,但還有一個門檻要過,才能實現免付學費。

舊金山市議會在12月首次表決通過撥款900萬給舊金山市立大學,為舊金山的學生提供免費的有學分的課程。

而替換4名市議員之後,市議會週二仍舊以10對1的票數通過這項撥款提案,唯一投反對票的是Marina 區的Mark Farrell。

提案人市議員金貞妍在11月的選舉中提出W提案,來為免費市立大學計劃提供所需款項。

W提案主張對500萬以上的地產交易增加轉移稅,這項提案獲得選民通過,但是撥款仍需要市長李孟賢在預算中的一般基金中挪出,因此,這項撥款還得等待市長撥出。

但要推行免費市立大學教育,市立大學必須有足夠時間設定計劃細節,這包括告知學生和市民有這項計劃。

教育界人士表示,市立大學必須在本月底之前知道是否能夠獲得這項撥款,才能夠及時在今年秋季開始的學年提供免費教育,當局估計,將有兩萬學生能夠受惠。

