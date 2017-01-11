舊金山市議會通過推免費市立大學 最後撥款待市長落實（視頻）

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【KTSF 歐志洲報導】

舊金山市議會週二再次表決通過撥款900萬給舊金山市立大學，為舊金山居民提供免費市立大學課程，但還有一個門檻要過，才能實現免付學費。

舊金山市議會在12月首次表決通過撥款900萬給舊金山市立大學，為舊金山的學生提供免費的有學分的課程。

而替換4名市議員之後，市議會週二仍舊以10對1的票數通過這項撥款提案，唯一投反對票的是Marina 區的Mark Farrell。

提案人市議員金貞妍在11月的選舉中提出W提案，來為免費市立大學計劃提供所需款項。

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W提案主張對500萬以上的地產交易增加轉移稅，這項提案獲得選民通過，但是撥款仍需要市長李孟賢在預算中的一般基金中挪出，因此，這項撥款還得等待市長撥出。

但要推行免費市立大學教育，市立大學必須有足夠時間設定計劃細節，這包括告知學生和市民有這項計劃。

教育界人士表示，市立大學必須在本月底之前知道是否能夠獲得這項撥款，才能夠及時在今年秋季開始的學年提供免費教育，當局估計，將有兩萬學生能夠受惠。

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