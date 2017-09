By

【KTSF 黃恩光報導】

安老自助處本週六將會舉行免費公民入籍工作坊,有移民律師等專業人士審閱申請表格,以及講解如何申請豁免入籍申請費用。

免費公民入籍工作坊時間是本週六9月9號,上午9點半至中午12點半,地點是位於Phelan Avenue 50號的舊金山市立大學。

到時會有移民律師或法務助理為入籍申請人審閱表格,以及協助合資格人士申請豁免入籍費用,還會解答與入籍有關的問題。

這項活動無需預約,參加者需要帶備相關的證件,包括綠卡;所有護照,包括過期護照;以及美國護照照片兩張。

另外,還要提供過去5年在美國的住址、上學和工作紀錄;持有綠卡後的出入境紀錄;配偶和子女的資料。

查詢電話:(415) 662-8901,或瀏覽網址:

