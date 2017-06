舊金山校區前體育教師涉猥褻兒童被捕

By

舊金山聯合校區一名曾經在多家學校任教的前體育教師,涉嫌向一名兒童作出猥褻行為,本月初被捕。

疑犯是35歲北灣Novato居民Donovan Harper,他涉嫌向14歲以下兒童作出猥褻行為而被捕。

Harper曾在灣景區馬丁路德金初中擔任全職體育教師,之前在多家學校任教體育,包括Sloat、Lawton、Lilienthal、McCoppin、Muir和Mission Education Center。

舊金山警方去年10月接獲一宗兒童非禮案的舉報,在馬丁路德金初中展開調查,校方知會學生和家長有關調查,並鼓勵知情者舉報。

Harper目前仍被扣留,保釋金定為30萬元。

警方懷疑本案可能還有其他受害人,呼籲他們盡快與警方聯絡,電話:(415) 558-5500。

