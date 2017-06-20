舊金山校區前體育教師涉猥褻兒童被捕

【KTSF 黃恩光】
舊金山聯合校區一名曾經在多家學校任教的前體育教師，涉嫌向一名兒童作出猥褻行為，本月初被捕。
疑犯是35歲北灣Novato居民Donovan Harper，他涉嫌向14歲以下兒童作出猥褻行為而被捕。
Harper曾在灣景區馬丁路德金初中擔任全職體育教師，之前在多家學校任教體育，包括Sloat、Lawton、Lilienthal、McCoppin、Muir和Mission Education Center。
舊金山警方去年10月接獲一宗兒童非禮案的舉報，在馬丁路德金初中展開調查，校方知會學生和家長有關調查，並鼓勵知情者舉報。
Harper目前仍被扣留，保釋金定為30萬元。
警方懷疑本案可能還有其他受害人，呼籲他們盡快與警方聯絡，電話：(415) 558-5500。
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