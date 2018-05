舊金山華裔工人被起重機壓死 建材公司兩負責人被控誤殺

By

兩年前舊金山Dogpatch區發生致命的工業意外,一輛起重機突然翻側,壓死一名華裔工人,舊金山地檢處現在控告涉案公司以及兩名負責人誤殺以及違反勞工安全條例,導致工人死亡。

2016年11月21號,60歲南舊金山居民Hua Quing Ruan,在Tennessee街夾Cesar Chavez街的Good View Roofing & Building Supply建築材料公司工作時發生意外。

當局表示,當時死者駕駛起重機正準備上斜坡,但起重機突然滑出斜坡,死者想跳出車外逃生時,起重機翻側壓住死者,他最後傷重死亡。

舊金山地檢處控告公司以及兩名負責人,65歲舊金山居民Alfred Lee,以及44歲舊金山居民Alan Chan誤殺,以及違反3項勞工安全條例。

兩名被告上星期五自首,他們每人各以5萬元保釋候審。

