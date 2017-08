By

【KTSF 黃恩光報導】

灣區週一有霧,不少居民登上東灣Mt. Diablo,越過雲霧去看日蝕,下一次要看到橫跨美國的日全蝕,要等99年。

有人用早餐Cheerio紙盒,改裝做觀賞日蝕的器材,可以看,還可以做日蝕Happy Face。

不少家長帶著小孩捕捉奇景,在東灣奧克蘭市的Chabot科學館,週一一早就開放讓大家看日蝕,當看到日全蝕出現時,有市民說覺得很幸運,因為這次在美國看得到,難得大家走在一起,欣賞這有趣的現象。

也有市民說,小時候見過一次日全蝕,可是沒有這次那麼大那麼多,小時候她記得用一盤水,放些墨汁在水裡,放在地上面看那盤水。

而在KTSF本台的停車場,同事們一樣興致勃勃。

