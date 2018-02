舊金山華埠農曆新年花市 金桔今年收成佳（視頻）

By

【KTSF 歐志洲報導】

農曆新年將至,舊金山今年的花市景況如何?

舊金山華埠Jackson街東華醫院旁邊的的小橋花竹,在這裡營運十多年,每年農曆新年快到時都會特別忙碌。

小橋花竹老闆娘翁小橋說:”今年的金吉就比較漂亮,因為天氣比較好,大桔就比較少,但是做生意的人,比如說酒樓、大生意的人都買大桔,他們要大吉大利,金桔在家居、小生意、小商店,他們都很喜歡。”

老闆娘透露,這些從加州Yolo縣Winters市種的金桔,一盆金桔可以賣48元,而今年的許多小金桔,長得比人還高,大盆的可以賣到288元,而做生意人喜歡的大桔,則可以賣188元到288元,但是近年來生意也受到影響。

翁小橋說:”華埠最近在做地鐵,交通就不是很好,人就比較少了,但是過年賣桔是我最喜歡的,也是我比較出名的,大家都知道。”

除了金桔之外,華人新年也喜歡買杜鵑、萬壽菊、桃花和水仙,而今年因為農業部的入口限制,從東南亞如泰國和新加坡進口的富貴竹比較難找到。

至於劍蘭則到處都可以買到,而也因為激烈的競爭,賣劍蘭也賺不了多少錢。

而同樣也是下個星期的情人節,一束12朵的玫瑰花,也會從平時的38元加價到68元,甚至是100元,要買花討好心上人的民眾,可要有心理準備了。

