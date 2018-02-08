舊金山華埠農曆新年花市 金桔今年收成佳（視頻）

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【KTSF 歐志洲報導】

農曆新年將至，舊金山今年的花市景況如何？

舊金山華埠Jackson街東華醫院旁邊的的小橋花竹，在這裡營運十多年，每年農曆新年快到時都會特別忙碌。

小橋花竹老闆娘翁小橋說：”今年的金吉就比較漂亮，因為天氣比較好，大桔就比較少，但是做生意的人，比如說酒樓、大生意的人都買大桔，他們要大吉大利，金桔在家居、小生意、小商店，他們都很喜歡。”

老闆娘透露，這些從加州Yolo縣Winters市種的金桔，一盆金桔可以賣48元，而今年的許多小金桔，長得比人還高，大盆的可以賣到288元，而做生意人喜歡的大桔，則可以賣188元到288元，但是近年來生意也受到影響。

翁小橋說：”華埠最近在做地鐵，交通就不是很好，人就比較少了，但是過年賣桔是我最喜歡的，也是我比較出名的，大家都知道。”

除了金桔之外，華人新年也喜歡買杜鵑、萬壽菊、桃花和水仙，而今年因為農業部的入口限制，從東南亞如泰國和新加坡進口的富貴竹比較難找到。

至於劍蘭則到處都可以買到，而也因為激烈的競爭，賣劍蘭也賺不了多少錢。

而同樣也是下個星期的情人節，一束12朵的玫瑰花，也會從平時的38元加價到68元，甚至是100元，要買花討好心上人的民眾，可要有心理準備了。

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