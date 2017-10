舊金山艦隊週揭幕 藍天使一連3天飛行表演

By

【KTSF 郭柟報導】

舊金山艦隊週由週五起至週日將舉行戰機表演、海軍船艦參觀等活動。

週五到週日的中午,將會有戰機空中飛行表演,備受注目的藍天使特技隊將於下午約3時登場,經過舊金山海旁的民眾記得留意上空。

另外,週五早上都有海軍船艦巡演,經過金門大橋,吸引不少民眾去觀賞。

今屆艦隊週主辦人表示,除了表演和展覽之外,這個活動對地震等的災難準備亦都很重要,這種活動集合緊急救援人員,讓他們互相認識,學習怎樣合作,當地震發生時可以幫助到舊金山。

在海旁的展覽中,除了有大家見慣的裝甲車和戰機之外,亦都展示軍隊新科技,例如是這部遙控機械偵察車,在與疑犯對峙時,保持距離做交涉或處理炸彈等任務,操作亦都簡單易學,高中生都曉。

交通局預料週末的活動將帶來每日約30萬人參觀,海軍船艦將停泊在Marina區及漁人碼頭一帶,當局提醒民眾,該區一帶可能交通擠塞,民眾可以選擇乘搭渡輪和捷運等公共交通工具。

另外在Jefferson街、Hyde街至Westerly Terminus之間路段由週五早上起至週日的下午6時將封閉。

有鑑於拉斯維加斯發生的槍擊案,警方表示會在艦隊週加強警力,亦提醒民眾保持警覺。

想查看艦隊週更多活動,可以登入網站查詢:https://fleetweeksf.org/

