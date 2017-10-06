舊金山艦隊週揭幕 藍天使一連3天飛行表演

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【KTSF 郭柟報導】

舊金山艦隊週由週五起至週日將舉行戰機表演、海軍船艦參觀等活動。

週五到週日的中午，將會有戰機空中飛行表演，備受注目的藍天使特技隊將於下午約3時登場，經過舊金山海旁的民眾記得留意上空。

另外，週五早上都有海軍船艦巡演，經過金門大橋，吸引不少民眾去觀賞。

今屆艦隊週主辦人表示，除了表演和展覽之外，這個活動對地震等的災難準備亦都很重要，這種活動集合緊急救援人員，讓他們互相認識，學習怎樣合作，當地震發生時可以幫助到舊金山。

在海旁的展覽中，除了有大家見慣的裝甲車和戰機之外，亦都展示軍隊新科技，例如是這部遙控機械偵察車，在與疑犯對峙時，保持距離做交涉或處理炸彈等任務，操作亦都簡單易學，高中生都曉。

交通局預料週末的活動將帶來每日約30萬人參觀，海軍船艦將停泊在Marina區及漁人碼頭一帶，當局提醒民眾，該區一帶可能交通擠塞，民眾可以選擇乘搭渡輪和捷運等公共交通工具。

另外在Jefferson街、Hyde街至Westerly Terminus之間路段由週五早上起至週日的下午6時將封閉。

有鑑於拉斯維加斯發生的槍擊案，警方表示會在艦隊週加強警力，亦提醒民眾保持警覺。

想查看艦隊週更多活動，可以登入網站查詢：https://fleetweeksf.org/

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