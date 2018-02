By

【KTSF 林佩樺報導】

舊金山汽車盜竊案頻傳,來舊金山旅遊的一對華裔夫婦週四經歷一場難忘的被偷案件,嫌犯開車輾過警員後被捕。

事發於舊金山Alamo公園附近,在Hayes和Pierce街的交叉口,當時從佛羅里達州到舊金山渡假的葛紅園和丈夫,正在用雙筒望遠鏡察看他們租的車,赫然看到罪犯在砸車窗。

當下一名騎腳踏車巡邏周遭汽車盜竊案的便衣警員介入。

警員試圖阻止,另一名罪犯開車逃跑時,他開車衝撞警員,同黨嫌犯也被撞倒,他逃走後在幾個街外被捕。

舊金山平均一天發生85起汽車盜竊案件,每20分鐘就會有一起。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。