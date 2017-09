By

【KTSF】

舊金山金融區附近週三早上發生AC Transit巴士撞車的意外,造成4人受傷,巴士司機也受了傷。

現場是Fremont街夾Folsom街,早上9時多,一輛AC Transit巴士在Fremont街撞向幾輛汽車,包括另外一輛AC Transit巴士。

肇事的巴士最後撞上行人道,撞倒一棟建築物的棚架之後才停下來。

車上的乘客紛紛從車窗逃生,有目擊事件的過路人也從車窗爬進巴士裡救人,有人搶救受傷的巴士司機,不讓她昏倒。

事件中有4人受傷,沒有行人被撞倒,警方仍在調查導致撞車的原因。

