搵屋住專題：舊金山市中心可負擔單位供首置人士申請（視頻）

【KTSF 吳宇斌報導】

舊金山市中心的住宅向來受年輕一代青睞,但樓價卻居高不下,現在為大家介紹市中心和海旁幾個提供給首次置業人士的可負擔共渡單位。

下樓就可以坐捷運,走5至10分鐘就可以上班,不用受塞車和通勤時間長之苦,相信是在舊金山上班一族的理想居所。

但是舊金山金融區和海旁附近的天價房屋,就不是普通人可以負擔,市長辦公室的房屋部門,最近推出3個市中心的可負擔共渡單位,適合首次置業的單身人士和2人小家庭。

其中兩個位於New Montgomery街74號,距離捷運只是一條街,附近Market街和Mission街亦有幾個巴士站,交通相當方便。

大樓內兩個可負擔單位分別是1房單位和開放式公寓,1房單位有847平方呎,包一個停車位,售價314,470元,開放式公寓有600平方呎,無停車位,售價211,852元。

兩個單位售價相差10萬,但是物業管理費HOA則相差不大,1房單位HOA每月要約879元,開放式公寓是825元,包水費、垃圾費,以及大樓維護費。

公寓大樓有24小時保安監控,頂樓露台連燒烤設備供住戶使用,以及有單車停車位。

該開放式公寓申請在4月26日截止,1房單位則在5月1日截止。

另外一個小單位就正在AT&T 球場對面,靠近加州火車Caltrain站和Muni站,這個開放式公寓面積只有417平方呎,但售價就要310,850元,HOA每月約576元,包一個停車位,申請截止日期是5月10日。

3個單位的申請人,年收入限制方面,1人家庭不得超過80,700元,2人家庭不得超過92,250元。

申請條件和早前提到的一樣,需要有首次買房教育講座證書和房屋貸款的預審批。

另外,提提大家,舊金山下一個首次置業教育中文講座在5月6日舉行,講座預約方法及該3個單位的詳情,請瀏覽以下網站:

74 New Montgomery Street, Unit 313

http://sfmohcd.org/bmr-resale-74-new-montgomery-street-unit-313

74 New Montgomery Street, Unit 514

http://sfmohcd.org/bmr-resale-74-new-montgomery-street-unit-514

177 Townsend Street, Unit 537

http://http://sfmohcd.org/bmr-resale-177-townsend-street-unit-537

首次買房教育中文講座預約資料網站:

http://homeownershipsf.org/workshops-list?lang=10&type=481&neighborhood=All&org=All

