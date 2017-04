By

週五凌晨,舊金山列治文區發生3級火警,造成3人受傷需要送院救治,其中一人是消防員,火災導致25名居民需要安置到其他地方。

3級火警位於列治文區23大街453號的住宅大樓,消防員於凌晨兩點接獲舉報,趕抵現揚後將火勢列為3級,並救出多名居民。

3名傷者中,兩人情況危殆,受傷的消防員是手臂遭割傷,敷藥後已無礙。

兩名重傷者中,包括一名53歲男子被火燒傷,另一名73歲男子吸入濃煙不適,需要送往當地醫院救治。

當局一度出動96名消防員撲救,火勢大約於清晨4點受到控制。

有25名居民因火警需要疏散,搬離其他地方暫住,當局仍然調查起火原因。

