舊金山Silver大街附近住屋火警 華裔家庭3人受傷（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山Silver Avenue附近一棟住宅週三凌晨發生火警,居住在裡面的華裔居民有3人受傷,其中一人情況危殆。

火警現場是Harvard街夾Burrows街一棟兩層高的住宅,消防局凌晨兩點左右接報到現場時,發現大火已完全吞噬二樓。

消防局發言人表示,一名受了傷的17歲少年從火場逃出來,告訴消防員他的父母仍然被困在屋裡。

消防員從屋裡救出一男一女,男事主受重傷,獲救時不省人事,情況危殆,另外還有兩名傷者需要送院治療,沒有生命危險。

警方表示,火警在住宅2樓發生,警方需要為火警現場居民提供粵語翻譯,消防當局仍在調查起火原因。

除了有3人受傷之外,還有3個人因為住宅在火警中損毀嚴重,不能返回住所居住。

火警現場就近Silver Avenue,有許多華裔在這一帶居住。

