【KTSF】

舊金山列治文區的中餐館俏龍軒週一下午發生火警。

消防局於下午3時26分接獲火警舉報,起火現場位於Geary大道5700號。

消防局稱,餐館的廚房首先起火,火勢蔓延至二樓,暫時沒有受傷報告。

