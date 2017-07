舊金山消防局提醒民眾 勿在市內放煙花（視頻）

By

【KTSF 黃恩光報導】

國慶日快到,舊金山消防局呼籲市民不要燒煙花,即使是在其他城市合法買到煙花,也不能在舊金山燃放。

灣區少數城市包括San Bruno、Union City、Pacifica和Petaluma可以合法買到所謂Safe and Sane煙花,不過灣區大部分城市,包括舊金山都禁止市民擁有煙花。

從事消防員27年的舊金山消防局發言人Jonathan Baxter表示,即使是這種煙花棒燃放的火花,溫度也高達1,800度,足以用來融化黃金,大家試想如果火花碰到你的皮膚或衣服會有什麼後果。

Baxter說:”我任消防員27年來,見過兒童手部三級燒傷,因為他們燒煙花,見過有人因為煙花而死亡,也看過物業因煙花損毀。”

灣區許多城市國慶日都有煙花表演,舊金山的煙花匯演將於當天晚上9點半在海灣舉行,消防員建議大家這個週末好好計劃國慶日一家人到哪裡去看煙花表演,國家氣象局預測,國慶日晚上天色良好,氣溫50多度,大家外出記著加衣。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。