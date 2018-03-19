舊金山北岸區樓宇火警 消防員被批沒迅速救火

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【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山北岸區的火警發生後，舊金山市長Mark Farrell及代表該區的市參事佩斯金（Aaron Peskin）隨即趕到現場視察，佩斯金及有目擊者認為，消防員未有迅速展開救火行動，亦有到場的市參議會主席London Breed指，現在批評消防員為時過早。

身為該區的市參事佩斯金到場巡視，他批評消防部救火的工作緩慢，並要求消防局長辭職。

亦有目擊者指，她見到消防員到場後整整15分鐘時間才開始開水救火，反而圍觀人士更加著急，不停向消防員大叫是一場大火，快射水。

亦有目擊者指，消防員是專業的，相信他們現場的判斷，認為消防員是想確保大廈裏沒有人被困，才作出下一步的行動。

市參議會主席London Breed亦表示，現階段大家不知道起火原因，救火中遇到的困難，一味批評消防員的表現是不正確的。

根據KPIX 5號電視台報導，消防當局表示，在場看火災的民眾可能不知道，他們叫做”進攻”的救火策略，消防員需要將水管拉入大樓內，所以民眾都看不到。

而當消防員進入大樓內之後，就發現一個大問題，大樓的上層正在裝修，所以沒有牆和天花板，只有易燃裸露的木頭。

於是消防員採用”防守策略”，才開始在外面對大樓內灑水。

佩斯金週日堅持他對消防局的批評，並呼籲對消防當局的反應作出調查。

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