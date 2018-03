舊金山北岸區樓宇火警 消防員被批沒迅速救火

By

舊金山北岸區的火警發生後,舊金山市長Mark Farrell及代表該區的市參事佩斯金(Aaron Peskin)隨即趕到現場視察,佩斯金及有目擊者認為,消防員未有迅速展開救火行動,亦有到場的市參議會主席London Breed指,現在批評消防員為時過早。

身為該區的市參事佩斯金到場巡視,他批評消防部救火的工作緩慢,並要求消防局長辭職。

亦有目擊者指,她見到消防員到場後整整15分鐘時間才開始開水救火,反而圍觀人士更加著急,不停向消防員大叫是一場大火,快射水。

亦有目擊者指,消防員是專業的,相信他們現場的判斷,認為消防員是想確保大廈裏沒有人被困,才作出下一步的行動。

市參議會主席London Breed亦表示,現階段大家不知道起火原因,救火中遇到的困難,一味批評消防員的表現是不正確的。

根據KPIX 5號電視台報導,消防當局表示,在場看火災的民眾可能不知道,他們叫做”進攻”的救火策略,消防員需要將水管拉入大樓內,所以民眾都看不到。

而當消防員進入大樓內之後,就發現一個大問題,大樓的上層正在裝修,所以沒有牆和天花板,只有易燃裸露的木頭。

於是消防員採用”防守策略”,才開始在外面對大樓內灑水。

佩斯金週日堅持他對消防局的批評,並呼籲對消防當局的反應作出調查。

