By

【KTSF】

週二凌晨,舊金山華埠附近一棟商用建築起火,目前火勢已經受控。

舊金山消防局表示,事發於週二凌晨大約4點40分,位於Kearny街336號路段的一棟3層樓高的商用建築,發生一級火警。

消防局透露,事件中無人受傷,目前局方正在調查起因。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。