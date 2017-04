By

【KTSF 陳令楠報導】

舊金山金融區近華埠地段一棟建築物,週二晚發生2級火警。

消防局於週二晚8時40分接報,指Clay街662號至668號的一幢3層高建築物發生火警,一樓是按摩院,二樓和三樓有散房公寓。

消防員稱,建築物的地下儲物室最先起火,之後緊急疏散至少60人。

地下室與一樓火勢隨後受控,但二樓與三樓散房單位則遭受濃煙破壞。

目前未有傷亡報告,消防員正在調查起火原因。

