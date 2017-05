By

【KTSF】

舊金山灣景區一個公園週四傍晚發生襲擊案,一名30歲父親被大約8名青少年毆打,需要送院治療,警方已拘捕其中一名懷疑涉案人士。

事發於傍晚7時16分左右,地點在Felton街夾Holyoke街一個公園。

該名父親當時帶兒子到公園玩耍,同一時間,為數約20名青少年在旁玩水戰。

由於眾人玩水戰的地方太接近兒子,父親見狀要求青少年散開,結果遭到其中8人拳打腳踢,導致他跌倒地上。

該名父親捱打後需要送院治療,沒有生命危險。

警方以涉嫌觸犯嚴重傷人罪拘押其中一名懷疑涉案人士。

