舊金山田德隆區週一晚發生一宗槍擊命案,一名25歲男子死亡。

警方於晚上11時44分接報,指Hyde街夾Ellis街發生槍擊案,警方尚未公布死者的身分,也未就兇案拘捕任何人。

任何人如能對本案提供消息,請致電匿名報案熱線,電話:(415) 575-4444,或傳短訊往TIP411,內文請註明”SFPD”英文縮寫。

