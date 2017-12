By

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山Crocker Amazon區發生惡犬襲擊寵物狗的事件,導致寵物狗死亡,狗主也受傷。

警方表示上月20號下午4點半左右,事主帶著她的Chihuahua在Brunswick街600號地段散步時,突然有兩隻沒有用狗帶綁住的鬥牛犬從對面街衝過來。

事主立刻抱起她的狗想保護牠,誰知兩頭鬥牛犬把事主推倒在地,然後襲擊Chihuahua,導致牠受重傷,送到寵物醫院之後傷重死亡。

警方表示,兩頭鬥牛犬大約70到80磅重,一隻戴著粉紅色頸圈,另一隻戴灰色頸圈,牠們的男主人事發後不顧一切,離開現場。

警方表示,兩頭施襲的鬥牛犬對公眾會構成危險,如果市民見到牠們,應該通知警方。

