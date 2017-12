By

【KTSF 郭柟報導】

為了緩解舊金山繁忙的公路交通擠塞問題,交通部門提出設立收費快線。

舊金山縣交通局提出在101號及280號公路,從舊金山去到中半島之間設立收費的特快行車線,讓人可更快抵達目的地,從而減低交通擠塞,不過就未知走快線會節省多少時間,收幾多錢也未定。

不過這個提案都衍生其他問題,有市參事問到,例如是收取的費用該用在甚麼地方、快線會否令其他普通行車線更塞車,甚至將車流逼出市區街道等。

這個提案目前仍在市府的交通委員會討論階段,預料在明年2月會再作討論。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。