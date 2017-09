舊金山租客告房東迫遷敗訴 租客不服提上訴（視頻）

By

【KTSF 梁秋玉報導】

舊金山日落區有租客控告房東,故意調高租金兩倍半,形同逼遷,目前該案正在上訴審理階段。

位於日落區45大街1591號的一棟獨立房屋,屋主Matthew Dirkes於2015年6月以75萬元購得,Danielle Phillips與Paul Kelly夫婦是這棟房屋的租客,當時租金每個月是1,900元,去年2月,房東將租金調漲至6,700元。

根據房地產網站Zillow的資料,當時舊金山兩房租金的中間價應是4,700元,Kelly夫婦認為房租超過市值,此舉有逼遷之嫌,於是將房東告上法庭。

舊金山的房客有兩種,一種是受租金管制的房屋,另一種則是不受租金管制的房屋,而Kelly夫婦租住的房屋是獨立房屋,不受租金管制,這也令房東在訴訟中佔了優勢。

根據舊金山目前的租管條例,獨立及共渡房屋都不受租管限制,租住獨立或共渡房屋的租客,如果房東要收屋自主,房客必須搬走,但可索取搬遷費。

今年5月,法院裁定房東勝訴,Kelly夫婦於是提出上訴,目前舊金山的加州上訴法院正在審理本案,這也令灣區的房東及房客組織極度關注該案的裁決,因為結果可能會影響全州獨立及共渡房屋的租客權益是否受租管保障。

有分析人士認為,上訴裁決的關鍵在於房租由1,900元變成6,700元,比原來租金的三倍還多,這是否合理,房東是否藉此逼遷。

